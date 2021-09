Hoffmann: „Anfangs sind alle bisschen skeptisch“

Wenn man von erfolgreichen Bands aus Wien spricht, dann muss man auch die Formation Kahlenberg in den Mund nehmen. Die Band hat ihre Wurzeln im Wien der Jahrhundertwende und punktet mit Dialekt-Songs über das Schickimicki Leben in Döbling und Co. „Wir sehen uns in der Tradition vom ,Fin de Siècle‘, alles, was in Wien damals passiert ist, greifen wir auf“, sagt Frank Hoffmann, Sänger der Band und Ur-Enkel von Josef Hofmann in „Ohne Maulkorb mit Dolezal“. „Am Anfang sind alle bisschen skeptisch. In der Kunstszene ist es nicht en vogue, wenn du so daherkommst wie wir“, so Hoffmann. Die Weltpremiere ihres Songs „Nobel geht die Welt“, sehen sie im Video oben.