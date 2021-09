Eine reformstarke Idee, die aus Tirol kommt

Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt 1905 in Innsbruck, wo Ludwig Tachezy seine erste Drogerie eröffnete. Noch heute steht Tachezy für hochwertige Kosmetik, Düfte und andere Drogerieprodukte. 1996 gründete Tachezys Enkelin Barbara Sponring das erste Reformwarenfachgeschäft in der Innsbrucker Altstadt. Daraus erwuchs die Reform Martin GmbH, die in der Folge von Tirol aus den österreichischen Markt eroberte und heute an der Spitze der Branche steht.