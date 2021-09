Die fünf besten Bierbrau-Sets für zu Hause Kopieren

Der Testsieger unter den Bierbrausets (Juli 2018)! Mit diesem Bierbrauset können Sie frisches Bier in der eigenen Küche brauen. Statt mit industriellen Inhaltsstoffen brauen Sie Bier mit frischen Zutaten wie zum Beispiel echtes Braumalz und Hopfen, welches luftdicht verpackt wurde, sodass es möglichst frisch ankommt. Gebraut wird in einer wiederverwendbaren 5-Liter-Gärflasche aus Glas. Die Braugeräte im Küchenformat sind handlich und einfach zu bedienen. In einer detaillierten Brauanleitung lesen Sie alles, was Sie zum Bierbrauen wissen müssen.



Mit dieser Braubox brauen Sie die Sorte „Helles“. Es ist goldgelb, feinherb und süffig im Geschmack, ideal für Fans von hellen Bieren. Der Alkoholgehalt des fertigen Biers liegt bei etwa 5,5 Prozent. Wer lieber Weizenbier, Pale Ale oder andere Sorten bevorzugt: Alle Braubox-Sets finden Sie hier.



Maße: 21 x 24 x 38 cm

Gewicht: 4 kg

Preis: 74,90 €

Hier geht‘s zum Produkt.