Wohlfühl-Ordination für Kinder mit Down-Syndrom

„Es wird ein Zentrum für ganzheitliche Kinder- und Jugendmedizin, Angstpatienten, Lunge, Allergien, Neurodermitis und Schlaf sowie Übergewicht und Down Syndrom“, erklärt Kinder- und Jugendarzt Philipp Eickhoff. Die Ordination am Rennplatz in Klagenfurt hat Wohlfühlcharakter.