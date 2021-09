Wegen Maisfeldern einen Zug übersehen

In Straßengraben geschleudert

Maisfelder versperren die Sicht auf die Bahngleise und der 55-Jährige übersah den Triebwagen, welcher von Peuerbach in Richtung Waizenkirchen unterwegs war. Der Pkw wurde vom Triebwagen erfasst und in den Straßengraben geschleudert.