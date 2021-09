Uschi Obermaier: Die Sex-Ikone der 60er wird 75

Satt hat sie es aber, in Shows oder in Interviews über die alten Zeiten zu reden. „Ich lehne fast alles ab. Denn ich werde immer nur über das alte Leben gefragt. Das langweilt mich so, da habe ich mir schon den Mund fransig geredet. Ich lebe jetzt und das ist mir wichtig. Ich habe nicht mehr so einen Profilierungsdrang, ich muss nichts mehr beweisen, nichts mehr verkaufen. Das ist so befreiend“. Eine „rauschende Party“ wird es an ihrem 75. Geburtstag nicht geben. Während das Haus noch renoviert wird, will Obermaier im kleinen Kreis feiern.