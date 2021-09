ÖFB-Frauen: 8:1-Kantersieg nach zähem Start

Österreichs Fußball-Frauen sind am Freitag in Lettland mit einem klaren 8:1-(2:1)-Erfolg in die WM-Qualifikation gestartet. Treffer von Marie Therese Höbinger (17.), Nicole Billa (30., 79./Elfer), Barbara Dunst (61.), Laura Feiersinger (86.), Katja Wienerroither (88., 93.) und ein Eigentor von Sandra Voitane (63.) sorgten nach zähem Start für den Kantersieg, bei dem Sarah Puntigam mit nun 110 Spielen zur neuen ÖFB-Rekordlerin wurde. Am Dienstag (18.00) wartet Nordmazedonien.