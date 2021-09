Spenderherz durchblutet und schlagend befördert

Dringend ist das Wort, das bei Herztransplantationen jeden Ablauf bestimmt. 13 Patienten stehen derzeit in Innsbruck auf der Liste. Rund 20 Herzen werden pro Jahr in Tirol transplantiert. Wenn bei Eurotransplant - der europäischen Koordinationsstelle - ein Organspender gemeldet wird, dann muss es schnell gehen. Während sich an der Innsbrucker Klinik für Herzchirurgie Ärzte und Patient vorbereiten, wird das Organ von einem Explantationsteam auf dem schnellsten Weg abgeholt. Denn ein Herz kann außerhalb des Körpers ohne Durchblutung nur eine kurze Zeit überleben.