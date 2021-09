22-Jährige nach Roadtrip durch die USA vermisst

„Zwei Menschen sind zu einer Reise aufgebrochen, ein Mensch ist zurückgekehrt, und er teilt mit uns keinerlei Informationen“, fasste Todd Garrison, Polizeichef der Stadt North Port, den mysteriösen Fall zusammen. Gabrielle und ihr Freund Brian Laundrie waren im Juli in einem umgebauten Lieferwagen zu einem Roadtrip aufgebrochen, der vier Monate dauern sollte. Doch nur Brian kehrte am 1. September heim. Wo sich Gabrielle befinden könnte oder was während ihres Reiseabenteuers passiert ist, dazu will der junge Mann keine Auskunft geben.