Streit unter Betrunkenen endete mit Messerstich

In Innsbruck kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei angetrunkenen Personen. Einer der beiden zückte plötzlich ein Messer, stach zu und ergriff die Flucht. Das Opfer, ein 58-jähriger Österreicher, wurde in die Klinik gebracht, befindet sich laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr.