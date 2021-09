Die Roten ziehen für Europacamp vors Höchstgericht

Die SPÖ will den historischen Vertrag mit dem Land Oberösterreich über die Billigpacht für ihr Eurocamp samt Bad am Attersee nun bei den Höchstgerichten retten. Denn diese Pacht wurde 2017 als unzulässige Parteispende des Landes an die Sozialistische Jugend eingestuft und müsste - nebst Strafe - stark erhöht werden.