Wie wir Kinder jetzt vor Covid schützen können

Ich kann mich an meine Kindertage erinnern, wo am Dorfplatz Menschen mit Behinderungen durch Kinderlähmung gesessen sind. Jedes Kind, das schwer erkrankt oder gar stirbt an einer Krankheit, gegen die man etwas tun kann, ist ein Kind zu viel.

Peter Kurnik, Fachgruppenobmann-Stellvertreter Kinder- und Jugendheilkunde der Ärztekammer Kärnten