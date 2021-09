So will man 60.000 Kärntner zur Impfung motivieren

Jede Chance wird genutzt

Wie will Kärnten das erreichen? Einerseits mit einer Motivationskampagne, für die das Land 200.000 Euro locker macht, und für die eigene Testimonials gewonnen wurden (wir haben berichtet). Und andererseits mit niederschwelligen Angeboten: „In Oberkärnten fährt ein Impfbus fast bis vor die Haustüre. Es gibt Optionen, sich in Einkaufszentren oder beim Eishockey zu impfen“, meint Kaiser. Jede Chance, neue, einfache Angebote zu schaffen, werde genutzt. Impfaktionen an der Uni sind geplant, ähnliche Möglichkeiten soll es auch für Schüler und in Betrieben geben.