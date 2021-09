Norwegischer Sportriese eröffnet in Klagenfurt

XXL zählt zu den am schnellsten wachsenden Sporthandelsketten. Ab heute gibt’s die norwegische Firma im Einkaufszentrum Südpark erstmals auch in Kärnten. Zwei Etagen und 2500 Quadratmeter bietet das Geschäft. Rund 1,5 Millionen Euro wurden investiert. Der Südpark bietet viele neue Shops an.