Chaos um PCR-Testergebnisse an Kärntner Schulen

Technisches Problem in Salzburg

„Ob diese positiv, negativ oder einfach nicht auszuwerten sind, wissen wir derzeit nicht“, so Gerd Kurath, Covid-Sprecher des Landes. Penz erklärt: „Die PCR-Proben werden anonymisiert an das Novogenia-Labor in Salzburg geliefert und dort ausgewertet. Bis spätestens 7 Uhr am Folgetag sollten die Ergebnisse den Schuldirektionen eigentlich vorliegen. Ein technisches Problem verhinderte das aber.“