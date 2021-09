Kristen Stewart: Lady Di bewies „unbändige Stärke“

Auf Schauspielerin Kristen Stewart hat Prinzessin Diana in ihrer Rolle als Mutter den größten Eindruck hinterlassen. „Als Mutter ihrer Söhne ist sie über sich hinausgewachsen“, sagte die 31-Jährige am Mittwoch in einem per Video übertragenen Live-Gespräch beim 46. Toronto International Film Festival. Am Abend feierte dort das Drama „Spencer“ über Diana Nordamerikapremiere.