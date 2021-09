Kristen Stewart: Spirituelle Verbindung zu Lady Di

Es sei eine wahre Anstrengung gewesen, „sie jeden Tag lebendig zu erhalten. Sich daran zu erinnern, dass sie tot war, war einfach absolut herzzerreißend. Es hat mich konstant zerstört“, gestand die Hollywood-Beauty. „Und das fühlte sich tatsächlich spirituell an ... Es gab Zeiten, da sagte ich: ,Oh Gott‘, es war fast so, als würde sie versuchen, durchzubrechen. Es war seltsam. Und erstaunlich. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gespürt.“