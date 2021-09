Landestankstellen vor allem bei Pendlern beliebt

Markentreibstoff zu besonders günstigen Konditionen, in diesen Genuss kommen die Burgenländer in Sankt Michael seit rund zwei Jahren. Waren es 2019 noch maximal 200 Tankfüllungen am Tag, hat sich die Zahl der Kunden seither mehr als verdoppelt. Besonders Pendler nutzen das Angebot der Landestankstelle.