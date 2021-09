Nikola Marinovics Kompass ist die Familie

Anschließend folgte der Sprung nach Deutschland zu Balingen und Göppingen. In 2015 dann der Wechsel nach Schaffhausen und später nach Zürich. „Einige Monate half ich noch in Wetzlar aus. 2018 wurde ich ins All-Star-Team der stärksten Handball-Liga der Welt gewählt“, beschreibt der Ex-Internationale einen seiner Höhepunkte in der langen Karriere. „Seit sechs Jahren pendle ich fast täglich zum Training und den Spielen. Nach Zürich und zurück sind es 300 km“, berichtet der Familienvater, dessen Toyota Avensis schon über 370.000 km auf dem Tacho hat.