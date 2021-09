Rausch im Parkhaus ausgeschlafen

In der Stadt Salzburg haben Polizisten am Samstagabend im Parkhaus des Uniklinikums eine von ihren Angehörigen als vermisst gemeldete Frau ausfindig gemacht. Die 28-Jährige schlief in ihrem Auto und war vorerst nicht ansprechbar. Nach dem Wecken glaubte sie zunächst, zu Hause im Bett zu liegen. Auf Nachfrage meinte sie, am Nachmittag verschiedene alkoholische Getränke konsumiert zu haben und dann in die Arbeit gefahren zu sein. An den Rest könne sie sich nicht mehr erinnern. Der Alkotest bei der Frau ergab letztlich eine Wert von 2,9 Promille. Die 28-Jährige wird angezeigt.