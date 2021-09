Sportfans retteten abgestürzte Katze mit US-Flagge

Teamtrainer: „Werde sehen, ob wir ihr Stipendium geben können“

Als die Samtpfote schließlich aus schwindelerregender Höhe in die Tiefe fiel, federte die Flagge ihren Sturz ab. Das Tier blieb unverletzt und die Menge brach in Jubel aus. Die Gastgeber, das Miami Hurricanes Football Team, gewannen schließlich das Spiel. Teamtrainer Manny Diaz scherzte nach dem Vorfall: „Wenn die Katze uns in unserer Offensive in der roten Zone hilft, werde ich sehen, ob wir ihr ein Stipendium geben können.“