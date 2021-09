Die Austria siegte für ihren Jungprofi Raul Marte

„Mit 18 wäre ich danach zerbrochen. Ich hätte das ganze Spiel gegrübelt, wahrscheinlich nur noch Fehlpässe geschlagen. Aber mit 27 bin ich gereift, bin mental viel stärker und stecke so etwas weg. Ich sagte mir einfach: gut, dann treffe ich halt in der zweiten Halbzeit.“ Gesagt, getan! Der 27-jährige Schweizer ist eben ein echter Charaktertyp, der in jeder Situation vorangeht. So auch nach seinem Treffer, als er das Austria-Trikot mit der Nummer 17 hochhielt.