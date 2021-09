On Saturday

Da dieses Dauer-Samstagsspektakel derzeit aber noch Zukunftsmusik ist, gilt es jetzt erst mal abzuwarten, mit welchen pekuniären Lockstoffen Infantino weltweit die nötigen Stimmen zusammenkratzen will, um seinen biennalen Blödsinn durchzuboxen. Und wer weiß, vielleicht hat Ceferin ja noch an ace upon his sleeve, lässt die UEFA die WM boykottieren und trägt dafür ab 2026 jeden Freitag eine Europameisterschaft aus. Mit 55 Mitgliedsverbänden und einem daraus abzuleitenden kreativen Austragungsmodus müsste man sich vor den 48 WM-Teilnehmern wahrlich nicht verstecken. Es bleibt also spannend und Infantino sei ins Stammbuch geschrieben: Don‘t count your chickens before they hatch!