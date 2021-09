Medwedew zog zum zweiten Mal in US-Open-Finale ein

Ram/Salisbury triumphieren

Der US-Amerikaner Rajeev Ram hat an der Seite des Briten Joe Salisbury das Doppelfinale der US-Tennis-Open in New York gewonnen. Das an Nummer vier gesetzte Duo behielt am Freitag gegen Bruno Soares/Jamie Murray (BRA/GBR-7) mit 3:6,6:2,6:2 die Oberhand und feierte damit seinen zweiten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. 2020 hatten die beiden miteinander schon in Australien triumphiert.