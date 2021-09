Spannungen: Mazepin verspottet Mick Schumacher

Es geht immer noch um die Szene, bei der Schumacher in Zandvoort gegen Ende der ersten Runde ausgerechnet Mazepin ausweichen musste. Dabei kollidierte er mit einem Poller, was wiederum zu einem Zwangs-Boxenstopp führte. Die Schuld gab der Russe seinem Team-Kollegen. Die Stimmung zwischen den beiden war am Tiefpunkt angelangt.