Österreicher holten zwei Anti-Nobelpreise

Der „Ig-Nobelpreis“ ist eine Auszeichnung, die die Preisträger wohl eher nicht in ihren Lebensläufen anführen - obwohl sie die meisten damit ausgezeichneten Wissenschaftler mit sehr viel Humor nehmen. Zwei dieser Preise für kuriose Forschung gingen an Projekte, an denen sich auch Österreicher beteiligt hatten: So fanden die Preisträger in der Kategorie Wirtschaft heraus, dass das Übergewicht von Politikern ein guter Indikator für die Korruption eines Landes ist. Ein zweites Team mit rot-weiß-roter Beteiligung untersuchte, wie sich die Raumluft in Kinos beispielsweise während Sexszenen verändert, und gewann damit in der Kategorie Chemie.