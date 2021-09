Freundin geschlagen und bedroht: Wiener gefasst

Hinweis führte zu Gesuchtem

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei ein Foto des Gesuchten - und dies sollte zum Erfolg führen. Ein Hinweis brachte die Exekutive auf die Spur des 59-Jährigen - am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr klickten für den Wiener in der Bundeshauptstadt die Handschellen, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mitteilte.