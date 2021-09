„Wer kontrolliert denn das?“

„Lückenlose Kontrollen sind nicht möglich“

Polizeigewerkschafter Walter Deisenberger (FSG) betont, dass seine Kollegen seit Beginn der Pandemie unter einer erhöhten Belastung stünden. „Wir haben genügend andere Aufgaben, die wir als Polizei erledigen müssen – lückenlose Kontrollen sind ohnehin unmöglich“, so Deisenberger. Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) kündigt vermehrt Schwerpunktkontrollen an. Ganz an die Eigenverantwortung glauben will man also auch nicht. Selbst wenn es bisher im Großen und Ganzen gut funktioniere und es bei den Kontrollen relativ „wenig Grund für Strafen gibt“.