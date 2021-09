Nach Thiem: Nächstes ÖTV-Tennis-Ass fällt aus

Auch Österreichs beste Tennisspielerin Barbara Haas fällt wegen einer Handgelenksverletzung lange aus. Die Weltrangliste-171. muss sich einer Operation unterziehen und wird frühestens in sechs Monaten wieder spielen können. Das gab der ÖTV am Donnerstag bekannt. Die 25-jährige Oberösterreicherin habe sich nach schmerzvollen Monaten entschieden, einen arthroskopischen Eingriff am rechten Schlagarm vornehmen zu lassen.