Privatjet bringt Ex-„Bulle“ Keita aus Gefahrenzone

"Den ganzen Tag sahen wir Autos mit bewaffneten Soldaten vor unserem Hotel. Wir hörten einen Schuss, dann verstanden wir, was passierte. Wir sahen aus dem Fenster, wie die Soldaten mit Gewehr in der Hand rannten. Wir dachten, wir wären in ‘Call of Duty‘ (Action-Computerspiel, Anmerk. der Red.).“