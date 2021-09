Heuschnupfen belastet Allergiker auch im Herbst

Zwar hat Ragweed den Höhepunkt seiner Blüte bereits erreicht, aufgrund seines starken Belastungspotentials sind für Allergiker aber auch noch weiterhin Symptome zu spüren. „Durch das schöne Wetter in den kommenden Tagen ist wieder mit einer stärkeren Belastung von Ragweed zu rechnen“, so Uwe Berger, Leiter des österreichischen Pollenwarndienstes, im Gespräch mit krone.at. Der am Wochenende erwartete Wind aus den östlichen Nachbarländern könnte den Flug der Ragweedpollen in vielen Regionen Österreichs verstärken: „Betroffen sind besonders das Burgenland, Niederösterreich sowie die Südsteiermark und Kärnten.“