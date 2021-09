Donner, Moos und Gurkenpflanzen: Zurück zur Natur

„Groß wie nie“

„So groß wie noch nie“, freut sich Rektorin Brigitte Hütter, ist der Festivalbeitrag der Kunstuni, heuer unter dem Titel „Loops of Wisdom“ in beiden Brückenkopfgebäuden und im Splace am Hauptplatz bei freiem Eintritt zu sehen. Junge Künstler bieten hier oft spielerische digitale Anwendungen wie das Kaffeesudlesen mit Künstlicher Intelligenz von Kristina Tica oder Anais Lossouarns „Ear to Ear“, bei dem man Geheimnissen lauschen und welche verraten darf. Doch auch die Pandemie floss in viele Arbeiten ein – so schuf sich etwa Qian Xu im Lockdown ihren „Private Garden“ mangels Bewegungsfreiheit im eigenen Bett.