Blauer Vize-Stadtchef im Einsatz bei den „Roten“

Schnuppertag in Hauptfeuerwache

Und die erfüllte ihm seinen Berufswunsch von einst und organisierte ihm einen Schnuppertag in der Hauptfeuerwache der Linzer Berufsfeuerwehr. Also raus aus dem Sakko, rein in die Feuerwehrjacke! Am Anfang noch etwas unsicher, lauscht Hein gebannt den Ausführungen des Linzer Branddirektors Christian Puchner. Doch spätestens als er wenig später dann tatsächlich in einem der roten Einsatzfahrzeuge sitzen darf, leuchten seine Augen, wird der 48-Jährige wieder zum Kind. „Faszinierend“, kommt es ihm von den Lippen. Schnell bemerkt er aber auch, dass die Arbeit der Florianijünger nicht ohne ist. „Die Feuerwehrmänner müssen nicht nur Extremes leisten, sondern auch wahnsinnig schleppen“, schnauft Hein, als er unter anderem einen der Schläuche vom Auto hebt und ausrollt.