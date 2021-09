„typisch burgenland“ aus der Sicht von Fotografen

Das Burgenland ist 100 Jahre alt und hat in diesem Jahr bereits viele Gratulanten gefunden. Auch die burgenländischen Berufsfotografen möchten sich in diesen Reigen einreihen und zeigen, was die Heimat für sie ausmacht. So ist eine Ausstellung entstanden, die in 31 Bildern zeigt, was das Land für jeden Einzelnen bedeutet.