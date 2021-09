Auf Online-Betrug mit Hundewelpen reingefallen

Bereits am 15. Juli hat eine 56-jährige Villacherin über eine Online-Verkaufsplattform einen Hundewelpen der Rasse „Chihuahua“ kaufen wollen. Nachdem die vermeintlichen und bislang unbekannten Verkäufer per Überweisung eine Anzahlung in Höhe von mehreren Hundert Euro von der Frau erhalten hatten, wurde eine Reservierungsbestätigung als erfolgter Ankauf des Hundes übermittelt. Danach brach jeglicher Kontakt ab.