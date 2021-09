Wien: Insasse ging in Haftraum auf Polizisten los

Ein aggressiver Häftling hat am Sonntag im Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände in Wien einen WEGA-Einsatz ausgelöst. Der 24-Jährige hatte einen Beamten attackiert und diesen so schwer verletzt, dass er im Spital behandelt werden musste. Auch der Angreifer selbst erlitt leichte Verletzungen, als ein seinem Kollegen zu Hilfe kommender Polizisten Pfefferspray gegen den jungen Mann einsetzte. Eine Versorgung durch die Rettung verweigerte der Häftling allerdings.