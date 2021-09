Bub in Whirlpool angesaugt - fast ertrunken

„Vergewissern Sie sich, dass Geräte sicher sind“

„Glücklicherweise ist Harry jetzt zu Hause und auf dem Weg der Besserung. Wäre er nicht so schnell aus der Wanne gerettet worden und die Behandlung so gut gewesen, wäre er heute vielleicht nicht hier“, so sein Vater. Er warnt nun andere Eltern: „Wenn Sie einen Whirlpool oder ein Schwimmbecken kaufen möchten, vergewissern Sie sich bitte, dass die Geräte sicher sind, dass sie regelmäßig überprüft werden und dass Kinder jederzeit beaufsichtigt werden, wie es in der Gebrauchsanweisung des Geräts steht.“ Man denke ja eigentlich nicht daran, dass etwas, das so viel Spaß macht, sich als lebensbedrohlich erweisen kann, so Williams.