Elefanten können auf Kommando tröten und prusten

Die Elefantendame Iqhwa im Zoo Schönbrunn in Wien kann zum Beispiel auf Kommando tröten und Mogli im Dresdner Zoo zusätzlich schnauben. Der Elefantenbulle Jabu in der „Living with elephants foundation“ in Botswana beherrscht sogar sieben Möglichkeiten, sich akustisch zu artikulieren. Manche der Laute hatte er laut den Betreuern von sich aus „erfunden“, um eine Belohnung dafür zu erhalten.