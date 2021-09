Immer mit der Ruhe

Auf die Frage, ob sich Lukas auf die Junioren-WM in der kommenden Saison freue, meint er in unserem Interview: „Stimmt, die gibt es ja auch noch.“ Unbeeindruckt, unbekümmert, unbeschwert. Lukas strahlt eine beneidenswerte Souveränität und Ruhe aus. So auch bei seinem Weltcup-Debüt in der Lenzerheide im vergangenen März. Bei herausfordernden Bedingungen belegte er dort Rang 19. Dass er das technische Rüstzeug besitzt, um im Weltcup konkurrenzfähig zu sein, zeigte er auch schon kurz zuvor bei der Junioren-WM in Bansko mit dem Gewinn der Medaillen im Riesentorlauf und Super-G.