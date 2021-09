Spielberg im Blick: Verstappen heiß auf die DTM

Formel-1-Fahrer in der DTM: Es braucht im Fahrerfeld die perfekte Mischung. Also nicht nur ehemalige Fahrer aus der Formel 1. Jeder, der bei uns in der Serie fährt, muss auch die Möglichkeit haben, Rennen zu gewinnen. Was uns jedenfalls wichtig ist: Wir sind kein Auffangbecken für Motorsport-Pensionisten. Ein Alex Albon hat bewiesen, dass die DTM ein Sprungbrett ist. Er gewinnt am Nürburgring und schon laufen die Telefondrähte in die Formel 1 heiß. Das macht Sinn.