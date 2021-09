Tiroler Einsatzkräfte übten für den Ernstfall

Schweiß, Dreck, Freude

Nach einer coronabedingten Pause übte man am Samstag bereits zum dritten Mal in diesem Ausmaß spektakuläre Ernstfälle. Der Regelbetrieb kann und muss dabei trotz der vielen Ressourcen – insgesamt sind es 36 Szenarien – sichergestellt sein: „Die Planung ist ein exorbitanter Aufwand. Das ist es aber absolut wert“, so Schäfer.