Spätsommer im Land: Es wird noch einmal heiß

Zugegeben: Am Morgen bleibt es auch in der neuen Woche kühl mit Werten zwischen sechs und etwa 13 Grad. Das macht allerdings der Tagesverlauf wett. Bereits am Montag und Dienstag klettert die Thermometermarke am Nachmittag auf 20 bis 27 Grad. Dazu gesellt sich viel Sonnenschein, nur im Bergland muss an beiden Tagen zwischendurch mit vereinzelten Schauern gerechnet werden.