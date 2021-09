Tretboot sank: Achtjährige weiter in Lebensgefahr

Die afghanische Familie aus dem Bezirk Murtal war am Freitagnachmittag im Bereich der Freizeitanlage Auwiesen (Gössendorf) mit einem Tretboot unterwegs. Als sich das Boot in der Mitte des Flusses befand, geriet plötzlich Wasser in den Innenbereich. Die vier Personen sprangen in das an dieser Stelle bis zu fünf Meter tiefe Wasser.