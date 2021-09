Hier gibt‘s Semmeln & Co ganz ohne Zusatzstoffe

Natürliche Zutaten

Er führt die Backstube in Klagenfurt in dritter Generation und sieht sich nicht als Konkurrenz der Back-Shops. Die Philosophie, vorwiegend natürliche Zutaten für seine Produkte zu verwenden, lebt der Bäcker schon seit den 80er Jahren; also noch bevor es in Mode kam. Und obwohl viele der Produkte bio sind, will Walter seine Bäckerei nicht biozertifizieren lassen.