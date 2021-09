Brutales Foul an Messi: Gefängnis gefordert!

Argentinien hatte in der Südamerika-Qualifikation für die WM 2022 mit 3:1 gegen Venezuela gewonnen. Nach dem Sieg war eine Szene das große Gesprächsthema: In der ersten Spielhälfte dribbelte Messi gerade Richtung Tor, als er von Adrian Martinez mit einer rüden Attacke gestoppt wurde. Er visierte mit offener Sohle den rechten Fuß von Messi an und traf voll sein Schienbein.