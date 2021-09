Gefälschter Impfpass ein „Akt der Verzweiflung“

„Von Tyrannen in eine Ecke gezwungen“

Carlson findet an der Begründung jedoch nur wenig Gefallen: „Der Kauf eines gefälschten Impfausweises ist ein Akt der Verzweiflung von anständigen, gesetzestreuen Amerikanern, die von Tyrannen in eine Ecke gezwungen wurden“, erklärte er in „Tucker Carlson Tonight“. Vielmehr handle es sich um ein Verbrechen, Amerikaner zu zwingen „Medikamente einzunehmen, die sie nicht brauchen oder wollen“, spielte er auf die Covid-Impfungen an.