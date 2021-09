Medizinerin war vor dem Notarzt zur Stelle

Da staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht: Als sie an der Unfallstelle in der Harder Kirchstraße eintrafen, war der Verletzte schon bestens versorgt. Dr. Martina Büchele, die ihre Praxis in nächster Nähe betreibt, war umgehend zu Hilfe geeilt und hatte Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen.