„Ronaldo, mehr Respekt!“ - Wut auf CR7 in Italien

Verraten

“Die Juventus-Fans fühlen sich von Ronaldo verraten" - schreibt der Turiner „Tuttosport“ und legt nach - „die Worte von ihm und seiner Familie zerstören mit einem Schlag die drei Jahre, die Ronaldo in Turin verbracht hatte." Ein Stein des Anstoßes: „Du gehst zu einem Klub, der deiner würdig ist, der dich verdient", schrieb seine Schwester Katia in den sozialen Medien. Und dort in Manchester soll er sich zu Hause fühlen, auch etwas, was den Juve-Fans wehtut.