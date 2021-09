Was und wen die Stars (nicht) riechen können ...

Kann ein roter Teppich gut duften? Adabei-TV sagt „Ja“ und konnte sich bei der Duftstars-Gala - den Oscars der Parfümbranche - davon überzeugen. Was die Promis an diesem Tag auf ihrer Haut getragen haben und welche Düfte sie mögen und welche so gar nicht ausstehen können? Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat nachgefragt.