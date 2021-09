Spaniens historische Pleite: „Haben ein Problem“

Spanien kassierte in Solna eine schmerzhafte Niederlage. Eine spanische Auswahl hatte zuletzt vor gut 28 Jahren - im März 1993 - ein WM-Qualifikationsspiel verloren. Die Schweden halten nach drei Runden nun bei neun Zählern, während der Ex-Weltmeister nach vier nun erst sieben angeschrieben hat. Platz eins ist deutlich in Gefahr. „Lucho, wir haben ein Problem“, schrieb das Sportblatt „Marca“ an die Adresse von Teamchef Luis Enrique. Gegen Georgien müssen am Sonntag nun drei Zähler her, dazu ist Schützenhilfe vonnöten. Schweden ist erst am Mittwoch in Griechenland wieder im Einsatz.